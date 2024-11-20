Samsun\'da Kimlik Satışı İddiası

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Zafer Partisi Samsun İl Başkanlığı Basın Sözcüsü Burak Seyfeli, "Samsun'da Göç İdaresi adeta yasa dışı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik satış idaresi olarak faaliyet göstermiştir" dedi.

Zafer Partisi Samsun İl Başkanlığı, Samsun Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tercüman olarak görev yapan bir kişinin, oturum izni olmayan göçmenlere para karşılığı sahte kimlik düzenlendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı parti adına basın sözcüsü Avukat Burak Seyfeli okudu. Seyfeli, şunları söyledi:

"Samsun'da yaşanan sahte belgelerle kimlik skandalı hepimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'da Göç İdaresi adeta yasa dışı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik satış idaresi olarak faaliyet göstermiştir. Zafer Partisi olarak bu tür olayların sadece münferit birer vaka olmadığını, hükümetin sığınmacı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguluyoruz. Türkiye'nin demografik yapısı ve kamu güvenliği sahte belgelerle kimlik edinen kişilerin yol açabileceği tehlikelerle karşı karşıyadır. Ülkemiz, kaçak ve sığınmacıların demografik işgaline maruz kalmaktadır. Vatana millete ihanet edercesine. 200 bin TL'ye, 400 bin TL'ye vatandaşlık satılırken artık durum daha da vahim bir hale bürünmüştür. İki devlet görevlisi sahte evraklarla Türkiye Cumhuriyeti kimliğini vatansız suçlulara peşkeş çekmiştir."

"Türkiye Türk'tür Türk kalacaktır"

İmam cemaat örneğinde olduğu gibi, eğer devletin resmi makamları kurtuluş savaşında kanla kazanılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini para karşılığında satarsa, devletin memuru da işini bilir. Zafer Partisi bu skandalın takipçisi olacaktır. Yüce Türk milletinin bir ferdi ve temsilcisi olarak, skandal ile ilgili derinlemesine soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması suçluların en ağır şekilde cezalandırılması, bu tür vakaların önlenmesi için caydırıcı tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.

Göç İdaresi'nin denetimleri sıkılaştırılmalıdır. Göç İdaresi'ndeki personelin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve bu tür suistimallerin önlenmesi için gerekli teknolojik ve idari reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Göç politikaları gözden geçirilmelidir. Mevcut politikalar derhal terk edilmeli ve ülkemizin sosyo ekonomik yapısını koruyacak bir göç stratejisi uygulanmalıdır. Sığınmacılara Türkiye Cumhuriyeti kimliği yerine Zafer turizm bileti verilmelidir. Zafer Partisi'nin temel politikalarından biri olan sığınmacıların güvenli şekilde ülkelerine dönüşünü hızlandıracak adımların zorunluluk olduğu görülmektedir. Zafer Partisi, Türk halkının güvenliği ve huzurunun teminat altına alınması için bu skandalın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Türkiye'nin milli birliğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü Türksüzleştirme politikasına karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu kimlik parayla kazanılmadı. Parayla da satılmaz. Türkiye Türk'tür, Türk kalacaktır."