Samsun'da Kimlik Satışı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Kimlik Satışı İddiası

Geniş Video İzle

Zafer Partisi, Samsun'da Göç İdaresi'nde sahte kimlik düzenlendiğini iddia etti.

20.11.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Zafer Partisi Samsun İl Başkanlığı Basın Sözcüsü Burak Seyfeli, "Samsun'da Göç İdaresi adeta yasa dışı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik satış idaresi olarak faaliyet göstermiştir" dedi.

Zafer Partisi Samsun İl Başkanlığı, Samsun Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tercüman olarak görev yapan bir kişinin, oturum izni olmayan göçmenlere para karşılığı sahte kimlik düzenlendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı parti adına basın sözcüsü Avukat Burak Seyfeli okudu. Seyfeli, şunları söyledi:

"Samsun'da yaşanan sahte belgelerle kimlik skandalı hepimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'da Göç İdaresi adeta yasa dışı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik satış idaresi olarak faaliyet göstermiştir. Zafer Partisi olarak bu tür olayların sadece münferit birer vaka olmadığını, hükümetin sığınmacı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguluyoruz. Türkiye'nin demografik yapısı ve kamu güvenliği sahte belgelerle kimlik edinen kişilerin yol açabileceği tehlikelerle karşı karşıyadır. Ülkemiz, kaçak ve sığınmacıların demografik işgaline maruz kalmaktadır. Vatana millete ihanet edercesine. 200 bin TL'ye, 400 bin TL'ye vatandaşlık satılırken artık durum daha da vahim bir hale bürünmüştür. İki devlet görevlisi sahte evraklarla Türkiye Cumhuriyeti kimliğini vatansız suçlulara peşkeş çekmiştir."

"Türkiye Türk'tür Türk kalacaktır"

İmam cemaat örneğinde olduğu gibi, eğer devletin resmi makamları kurtuluş savaşında kanla kazanılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini para karşılığında satarsa, devletin memuru da işini bilir. Zafer Partisi bu skandalın takipçisi olacaktır. Yüce Türk milletinin bir ferdi ve temsilcisi olarak, skandal ile ilgili derinlemesine soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması suçluların en ağır şekilde cezalandırılması, bu tür vakaların önlenmesi için caydırıcı tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.

Göç İdaresi'nin denetimleri sıkılaştırılmalıdır. Göç İdaresi'ndeki personelin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve bu tür suistimallerin önlenmesi için gerekli teknolojik ve idari reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Göç politikaları gözden geçirilmelidir. Mevcut politikalar derhal terk edilmeli ve ülkemizin sosyo ekonomik yapısını koruyacak bir göç stratejisi uygulanmalıdır. Sığınmacılara Türkiye Cumhuriyeti kimliği yerine Zafer turizm bileti verilmelidir. Zafer Partisi'nin temel politikalarından biri olan sığınmacıların güvenli şekilde ülkelerine dönüşünü hızlandıracak adımların zorunluluk olduğu görülmektedir. Zafer Partisi, Türk halkının güvenliği ve huzurunun teminat altına alınması için bu skandalın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Türkiye'nin milli birliğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü Türksüzleştirme politikasına karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu kimlik parayla kazanılmadı. Parayla da satılmaz. Türkiye Türk'tür, Türk kalacaktır."

Samsun\'da Kimlik Satışı İddiası
Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Samsun, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kimlik Satışı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kimlik Satışı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.