Samsun\'da Kurşunlama Olayına Ev Hapsi

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Samsun'da iş yeri kurşunlamaya ev hapsi

SAMSUN - Samsun'da iş yeri kurşunlama olayından adliyeye sevk edilen şahsa mahkemece ev hapsi verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'ye ait emlakçı dükkanına tabancayla saldırı düzenlendi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Y.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.D.'ye mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulamasına karar verildi.