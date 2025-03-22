Samsun'da Polis Memuru İntihar Etti

Samsun'da kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da aracı içinde kendini tabancayla vurulan polis memuru genç kadın hayatını kaybetti.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 çocuk annesi polis memuru Gamzenur A. (26), Tekkeköy'de özel aracında kendini başından vurdu. Durumu ağır olan polis memuru ilk olarak çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gamzenur A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.