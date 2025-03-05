Samsun'da Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Samsun'da Ramazan Yardımı

Samsun\'da Ramazan Yardımı

Çarşamba SYDV, Ramazan ayında 1,630 kişiye toplam 2,445,000 TL nakdi gıda yardımı yaptı.

05.03.2025 15:33
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Samsun Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV), Ramazan ayında ilçede bin 630 kişiye toplam da 2 milyon 445 bin TL nakdi gıda yardımında bulundu.

Çarşamba SYDV, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi gıda yardımı gerçekleştirdi. Yardımlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Eğitim, sağlık ve gıda başta olmak üzere birçok alanda destek sağlayan vakıf, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her yıl düzenli olarak yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olan SYDV, Ramazan ayında da dar gelirli vatandaşları yalnız bırakmadı. Vakıf tarafından 815 kişiye 2 bin TL, 815 kişiye ise bin TL olmak üzere toplam bin 630 kişiye 2 milyon 445 bin TL tutarında nakdi destek sağlandı. Nakdi yardımlar, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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