Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz - Son Dakika
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Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz

28.04.2022 16:47
Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince, toplu ulaşım hizmetini ücretsiz verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince, toplu ulaşım hizmetini ücretsiz verecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisinde kutlayacağımız Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak sizlerin hizmetinde olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha tüm Samsunluların, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

Hizmet birimleri 24 saat ayakta

Samsunluların bayram günlerini 'bayram tadında' geçirmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını da belirten Başkan Demir, "Ulaşım başta olmak üzere temizlik, zabıta, itfaiye gibi birimlerimiz 24 saat kesintisiz hizmet verecek" diye konuştu.

Öte yandan bayram öncesi ve bayram boyunca toplu taşıma araçları mezarlıklara da ücretsiz hizmet verecek. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz - Son Dakika


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