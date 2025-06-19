Samsun'daki Keşif Kampüsleri İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Samsun'daki Keşif Kampüsleri İlk Mezunlarını Verdi

Samsun\'daki Keşif Kampüsleri İlk Mezunlarını Verdi
19.06.2025 11:50  Güncelleme: 11:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi iş birliğiyle kurulan Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim ve teknoloji alanında eğitim alan öğrencilerini mezun etti. Mezuniyet törenine katılan protokol üyeleri, gençlerin gelecekteki katkılarına vurgu yaptı.

Samsun'da bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin eğitimine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirilen Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ilk mezunlarını verdi.

Bilim ve teknoloji dolu nesiler yetiştirme hedefiyle yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Belediyesi'ne bağlı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ilk mezunlarını verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesi iş birliğinde ve T3 Vakfı'nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında, iki yıl boyunca çeşitli atölyelerde eğitim alan öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada keşif kampüslerinin önemine değinerek, emeği geçen herkesi tebrik etti. Vali Tavlı, "Bilim ve teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu alandaki ilgiyi artırmak amacıyla hayata geçirilen keşif kampüslerimize teşekkür ediyorum. Bu projeye emek veren tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, keşif kampüslerinin ilk mezuniyet töreninin tarihi bir başlangıç olduğunu belirterek, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Başkan Doğan, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda bir vizyonun hayat buluşuna tanıklık ediyoruz. Sizler bu yolun öncülerisiniz. İlk mezunlar olarak Samsun'un tarihine adınızı yazdırıyorsunuz. Hayal ettikçe şehrimiz ve ülkemiz yükselecek. Tıpkı dron takımlarımızın TEKNOFEST'te elde ettiği başarı gibi, sizler de ulusal ve uluslararası arenalarda Samsun'umuzun adını gururla temsil edeceksiniz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, siz gençlerin attığı bu adımlarla şekillenecek. Bilim ve teknoloji yolculuğunuzda hep yanınızda olacağız" diye konuştu.

"Samsun için bir gurur"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda yaptığı konuşmada, keşif kampüslerinin genç nesillerin gelişimine olan katkısına dikkat çekerek, "Bugün hepimiz için çok heyecan verici bir gün. keşif kampüslerimizle öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. TEKNOFEST'in şehrimize kazandırdığı bu değerli eğitim merkezleri sayesinde, bilim ve teknolojiyle yoğrulmuş bir nesil yetişiyor. Bu Samsun adına büyük bir gurur. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte söz sahibi olacaklar"

Törende konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ise kampüslerin bugüne kadar ulaştığı başarıya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana Keşif Kampüslerimizde 680 okuldan 280 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Öğrenme arzusunu binlerce çocuğun kalbinde filizlendirdik. Bugün burada 420 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Artık bilim, onlar için soyut bir kavram değil; dokunabildikleri, ulaşabildikleri somut bir dünyaya dönüştü. Bugün mezun olan her bir öğrencimiz, hem bilimsel hem de insani açıdan ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bilgi ve becerilere sahip. Mezuniyetleri hayırlı olsun."

Mezuniyet töreni, öğrencilerin söyledikleri şarkılar ve gösterilerle renklendi. Aileler, çocuklarının başarılarını coşkulu bir şekilde kutladı. Protokol üyeleri ile kesilen mezuniyet pastasının ardından etkinlik sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'daki Keşif Kampüsleri İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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