Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

06.06.2022 12:40
Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Samsun'dan 716 hacı adayı hac farizası için kutsal topraklara gidecek.

Samsun'dan 716 hacı adayı hac farizası için kutsal topraklara gidecek.

2 senedir Covid-19 pandemisinden dolayı gerçekleşemeyen hac ibadeti, salgının etkisini kaybetmesiyle bu yıl tekrardan yapılacak. Covid 19 pandemisinin etkisini kaybetmeye başlaması ile Suudi Arabistan'ın aldığı karar doğrultusunda 2022 yılı hac sezonunda Türkiye'ye 37 bin kişilik hac kontenjanı verildi. Bu kontenjandan ise Samsun'a 784 kişilik bir kontenjan düştü. Şu ana kadar bu kontenjan çerçevesinde Samsun'da Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı ile 363 hacı adayı kayıt yaptırdı. Acenteler kanalı ile kayıt yaptıranların sayısı ise 353 kişiye ulaştı. Boş kalan kontenjanlara ise yedek listeden sıra ile ulaşılarak kayıtlara devam ediliyor.

Samsun'dan kayıt yaptıran 716 hacı adayına Samsun Müftülüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde üç gün süren 15 saatlik eğitim seminerleri verildi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın da eğitim verdiği seminerde hacı adaylarına en iyi şekilde hac yapmaları ve haccın meşakkatlerini en az hissetmeleri için gerekli durumlar anlatıldı. Ayrıca hacı adaylarına seminerler sonunda menenjit aşıları yapılarak aşı kartları teslim edildi. Diyanet kanalı ile hacca giden hacılara Diyanet Başkanlığı tarafından gönderilen valiz ve çantalar dağıtıldı. Ek olarak dezenfektan ve maskeler de hacı adaylarına ulaştırıldı.

2 önemli husus

Hacca gidecek hacıların dikkat etmesi gereken iki önemli husus bulunuyor. Kutsal topraklara varış saatinden en geç 72 saat önce alınacak negatif PCR test sonuç evraklı olması gerekiyor. Bir diğeri ise en az iki doz Covid-19 aşısı olduklarına dair aşı sertifikalarını yanlarında bulundurmaları, buna ek olarak ise hacı adaylarının yurt dışına çıkabilmek için vergi dairelerine ya da anlaşmalı bankalara da yurt dışı çıkış harcını yatırmaları gerekiyor.

Samsun'dan hacı adaylarına kutsal topraklarda yardımcı olmak üzere 4 kafile başkanı, 22 din görevlisi, 5 bayan irşat görevlisi ve 6 kişilik de ekip personelinin görevlendirilmesi planlanıyor. Samsun'da hacı adayları 12 Haziran Pazar günü sabah ve akşam 07.35 ve 18.35 saatlerinde olmak üzere iki kafile halinde kutsal topraklara uğurlanacak. İl Müftülüğü ekipleri hacıları dualarla uğurlamak üzere havaalanında hazır bulunacak. - SAMSUN

Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek
Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek
Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

YORUMLAR
500
Kovid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı Kovid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Samsun, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement