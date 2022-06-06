Samsun'dan 716 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Samsun'dan 716 hacı adayı hac farizası için kutsal topraklara gidecek.

2 senedir Covid-19 pandemisinden dolayı gerçekleşemeyen hac ibadeti, salgının etkisini kaybetmesiyle bu yıl tekrardan yapılacak. Covid 19 pandemisinin etkisini kaybetmeye başlaması ile Suudi Arabistan'ın aldığı karar doğrultusunda 2022 yılı hac sezonunda Türkiye'ye 37 bin kişilik hac kontenjanı verildi. Bu kontenjandan ise Samsun'a 784 kişilik bir kontenjan düştü. Şu ana kadar bu kontenjan çerçevesinde Samsun'da Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı ile 363 hacı adayı kayıt yaptırdı. Acenteler kanalı ile kayıt yaptıranların sayısı ise 353 kişiye ulaştı. Boş kalan kontenjanlara ise yedek listeden sıra ile ulaşılarak kayıtlara devam ediliyor.

Samsun'dan kayıt yaptıran 716 hacı adayına Samsun Müftülüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde üç gün süren 15 saatlik eğitim seminerleri verildi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın da eğitim verdiği seminerde hacı adaylarına en iyi şekilde hac yapmaları ve haccın meşakkatlerini en az hissetmeleri için gerekli durumlar anlatıldı. Ayrıca hacı adaylarına seminerler sonunda menenjit aşıları yapılarak aşı kartları teslim edildi. Diyanet kanalı ile hacca giden hacılara Diyanet Başkanlığı tarafından gönderilen valiz ve çantalar dağıtıldı. Ek olarak dezenfektan ve maskeler de hacı adaylarına ulaştırıldı.

2 önemli husus

Hacca gidecek hacıların dikkat etmesi gereken iki önemli husus bulunuyor. Kutsal topraklara varış saatinden en geç 72 saat önce alınacak negatif PCR test sonuç evraklı olması gerekiyor. Bir diğeri ise en az iki doz Covid-19 aşısı olduklarına dair aşı sertifikalarını yanlarında bulundurmaları, buna ek olarak ise hacı adaylarının yurt dışına çıkabilmek için vergi dairelerine ya da anlaşmalı bankalara da yurt dışı çıkış harcını yatırmaları gerekiyor.

Samsun'dan hacı adaylarına kutsal topraklarda yardımcı olmak üzere 4 kafile başkanı, 22 din görevlisi, 5 bayan irşat görevlisi ve 6 kişilik de ekip personelinin görevlendirilmesi planlanıyor. Samsun'da hacı adayları 12 Haziran Pazar günü sabah ve akşam 07.35 ve 18.35 saatlerinde olmak üzere iki kafile halinde kutsal topraklara uğurlanacak. İl Müftülüğü ekipleri hacıları dualarla uğurlamak üzere havaalanında hazır bulunacak. - SAMSUN