Samsun Limanı'nda ihracata "laboratuvar" engeli - Son Dakika

Samsun Limanı'nda ihracata "laboratuvar" engeli

Samsun Limanı'nda analiz laboratuvarı olmadığı için sevkiyatlar zamanında yapılamıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'ndan Rusya'ya ihraç edilen sebzeler Samsun Limanı'nda analiz laboratuvarı bulunmadığından, analiz için 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderiliyor.

Bafra Ovası'nda yetiştirilen kışlık sebze ürünleri arasında yer alan karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahananın yurt dışına ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Ancak Samsun Limanı'nda analiz laboratuvarı olmadığı için, sevkiyatlar zamanında yapılamıyor.

"Ürünleri Mersin'e gönderiyoruz, tahlillerin gelmesi 2 gün sürüyor"

28 yıldır Bafra Sebze Hali'nde sebze komisyonculuğu yapan Osman Beyli Muhtarı Yusuf Bayrak, "Dünyanın en büyük pazarı olan Rusya'ya karayolu ile 7 bin, 9 bin dolar arasında nakliye isteniyor. Oysaki konteyner ile bin 900 dolara Labroski'ye, 2 bin dolara da oradan Moskova'ya geçiliyor. Yani 3 bin 900, 4 bin dolara mal etmiş oluyoruz. 3 bin dolar artımız oluyor. Bu da limanın yakın olması bize artı avantaj. Ancak sebzelerin analizleri Samsun'da yapılmıyor. Bu analizler için biz il müdürlüğüne müracaat ediyoruz. İl müdürlüğünden gelen gümrükçü sağlıkçı arkadaşlarla beraber Mersin'e gönderiyoruz. Tahlillerin gelmesi 2 gün sürüyor. Haliyle bizim işimizi yavaşlatıyor. Samsun'da bir analiz merkezi kurulmasını istiyoruz. Çünkü Rusya gibi, Almanya gibi büyük pazarlar analiz olmadan mal almıyor. Biz Azerbaycan'a, Ukrayna'ya, Kosova'ya da mal yapıyoruz. Bu bölgeler analiz istemiyor ama Rusya analizsiz mal almıyor. Bizim için şu anda sıkıntı bu" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Karnabahar, brokoli, lahana 2 gündür hazır poşetlemiş yalnız tahlil için Mersin'den sonuç bekleniyor. Bundan 3 ay önce bunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdiğimizde bize 2 ayın içinde bu laboratuvarın Samsun'a kurulacağı söylendi. Verilen söz yerine getirilmedi. Bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Samsun'a kışlık ve yazlık sebzenin tahlil laboratuvarını kurmasını istiyoruz" diye konuştu.