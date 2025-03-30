Samsun protokolü bayramlaştı

Samsun protokolü, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bayramlaştı.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramlaşma Programı, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleşti. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum temsilcilerinin bayramını tebrik etti. Tören ilk olarak Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dua etmesi ile başladı. Akabinde protokol üyelerinin bayramlaşma törenine geçildi. Bayramlaşmanın ardından tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, il müdürleri ve STK temsilcileri ile çalışanlar katıldı. - SAMSUN