Samsun, Son 8 Yılda Göç Veren Şehirler Arasında

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un, 2016 yılından bu zamana kadar aldığı ülke içi göç, verdiği göçten fazla oldu. Son 8 senede toplam 389 bin 167 göç alan Samsun, 352 bin 732 de göç verdi.

1 milyon 377 bin 546 nüfusa sahip Samsun, TÜİK verilerine göre 2008 yılından 2016 yılına kadar olan dönemde ülke içi göçte verdiği göç, aldığı göçten hep fazlaydı. 2016 yılından itibaren ülke içi göç almaya başlayan Samsun, bu yıldan itibaren 2024 yılına kadar toplam 389 bin 167 iç göç aldı. Bu 8 yılda 352 bin 732 iç göç veren Samsun'da şehre yerleşen net kişi sayısı da 36 bin 435 oldu.

En fazla iç göç 65 bin 364 kişi ile 2023 yılında yaşandı

Samsun'da 2008 yılından 2016 yılına kadar ülke içi göç hızı hep eksi oldu. 2016 yılında artışa geçen şehirlerarası iç göç şu şekilde oldu:

2016 yılı alınan iç göç 41 bin 687, verilen göç 41 bin 187 (Göç hızı 0,3)

2017 yılı alınan iç göç 43 bin 709, verilen göç 42 bin 422 (Göç hızı 0,9)

2018 yılı alınan iç göç 53 bin 228, verilen göç 48 bin 543 (Göç hızı 3,5)

2019 yılı alınan iç göç 45 bin 973, verilen göç 45 bin 20 (Göç hızı 0,7)

2020 yılı alınan iç göç 43 bin 54, verilen göç 35 bin 442 (Göç hızı 5,63)

2021 yılı alınan iç göç 47 bin 471, verilen göç 45 bin 795 (Göç hızı 1,2)

2022 yılı alınan iç göç 48 bin 681, verilen göç 43 bin 757 (Göç hızı 3,6)

2023 yılı alınan iç göç 65 bin 364, verilen göç 50 bin 570 (Göç hızı 10,8) - SAMSUN