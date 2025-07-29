Sanal Kumarla Mücadele İçin Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Sanal Kumarın finansal boyutunu iletişim boyutunu dikkate alarak kapsamlı eylem planını hazırlama aşamasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar ve birçok kurumun temsilcisi katıldı. Yılmaz, 2019'dan bu yana alınan 91 Kurul kararının yüzde 88'inin başarıyla hayata geçirilmiş olmasının, mücadelenin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösterdiğine dikkat çekerek uygulama aşamasında olan kararları ve eylem planı faaliyetlerini de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kurumların sahada yürüttüğü önemli çalışmalara değinen Yılmaz, "Uyuşturucu arzıyla etkili mücadele için ilgili kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek, bilgi ve kapasiteleri artırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. İçişleri Bakanlığımız, narkotim ekipleriyle uyuşturucuyla mücadeleyi sokaklarda etkin bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca, 'Uyuma' mobil uygulaması ve WhatsApp ihbar hattı gibi kanallarla vatandaşlarımızın da bağımlılıkla mücadelemize ihbarlarıyla destek vermesi kolaylaştırılmıştır. Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 137 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınması sağlandı. Ticaret Bakanlığımız, uyuşturucu ve kaçak tütünün ülkemize girişini engellemek amacıyla tüm gümrüklerimizi; teknik donanım, personel, dedektör köpekler ve yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından arındırma, merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerimiz için arsa tahsisi sağlanmaktadır. Adalet Bakanlığımız, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mevzuatı, denetimli serbestlik sistemini ve cezaevlerindeki rehabilitasyon programlarını bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektedir. Bu stratejinin en somut örneği ise Adana'da ceza infaz kurumunda faaliyete geçen ve ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen yeni rehabilitasyon merkezi modelidir" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının çalışmaları neticesinde, ülke genelindeki sigara bırakma polikliniği sayısı 672'ye yükseltildiğini ve başlatılan 'Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir' kampanyasıyla da poliklinik başvurularında yüzde 85'lik rekor bir artış sağlandığını bildiren Yılmaz, "Bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim: Vatandaşlarımız, ister tütün için ALO 171'i, isterlerse uyuşturucuyla mücadele için ALO 191'i arayarak, her türlü bağımlılıktan kurtulmak amacıyla ihtiyaç duydukları profesyonel desteğe 7 gün 24 saat ücretsiz ulaşabilirler. Milli Eğitim Bakanlığımız, 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' ile okullarımızda geniş kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütürken; risk altındaki çocuklarımız için de 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ile erken ve etkin adımlar atmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, planladığı saha araştırmalarının yanı sıra; kurs, spor ve farkındalık faaliyetleriyle de gençleri bağımlılıktan korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem tütün mamüllerinin test ve analizini yapmakta hem de tütün ve alkollü içkilerin satışına ilişkin yasal mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bir yandan yurt geneli önleyici bilgilendirme faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da tedavi sürecini tamamlayan bireylerin sosyal uyum programlarıyla hayata yeniden tutunmalarını desteklemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, bağımlılık tedavisine erişimi kolaylaştıran, kapsayıcı mevzuat düzenlemeleri yaparak tedavinin her vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bağımlılık yapıcı madde kullanımını önlemeye yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra, bağımlılık tedavisi görmüş kişilere yönelik manevi destek programları yürütmektedir" şeklinde konuştu.

"Sanal Kumarın finansal boyutunu iletişim boyutunu dikkate alarak kapsamlı eylem planını hazırlama aşamasındayız"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yürüttüğü farkındalık çalışmaları, rehabilitasyon hizmetlerine verdiği destek, yaptığı saha araştırmaları ve yaygın gönüllü ağı ile bağımlılıkla mücadeleye çok yönlü bir sivil toplum katkısı sunduğunu belirten Yılmaz, "RTÜK, bağımlılıkla mücadele konusunda kamu spotlarının yayınlanması gibi farkındalık artırıcı iletişim çalışmalarının yanı sıra alkol, tütün, uyuşturucu ve kumarı özendiren yayınlara karşı da kararlılıkla idari yaptırım uygulamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK, güvenli internet paketi uygulamasının yanı sıra yasadışı bahis ve kumar ile mücadelede önemli çalışmaları hayata geçirdi. Son yıllarda kapsamı ve etki alanı küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de önemli ölçüde artan, sanal ortamda yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele önemli bir öncelikli alanımızdır. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinasyonunda tüm ilgili kurumlarımızla kapsamlı çalışma yürütülmektedir. Sanal Kumarın finansal boyutunu iletişim boyutunu dikkate alarak kapsamlı eylem planını hazırlama aşamasındayız ve uygularımızı kararlıkla sürdürüyoruz. Kurumlarımızın oluşturduğu güç birliğiyle bağımlılıkla mücadele alanında, hem bugünün gençlerini koruyor, hem de gelecek nesilleri pro-aktif bir yaklaşımla koruyan yenilikçi politikalar üretiyor ve daha kolay erişilebilir tedavi imkanlarıyla güvence altına alıyoruz. İllere özgü risk faktörlerini dikkate alarak, risk analizleri yapıyor ve bu analizlerden elde edilen bilgiler ışığında hedef kitleye ve ihtiyaçlara duyarlı politikalar tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleye kararlı bir iradeyle yaklaştıklarını aktaran Yılmaz, "Bağımlılıkla mücadele, kamu kurumlarından sivil topluma, üniversitelerden medyaya kadar tüm paydaşların eşgüdüm içinde hareket etmesini gerektiren çok boyutlu bir alandır. Hükümet olarak hem önleyici hem de iyileştirici adımları kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Uyuşturucu, alkol, dijital oyun, yasa dışı bahis ve kumar gibi bağımlılık türleriyle kapsamlı bir mücadele yürütürken, tütün kullanımını da öncelikli bir alan olarak ele alıyoruz. Mücadelemizin temel felsefesi, maliyeti yüksek ve başarı oranı sınırlı olan tedaviden ziyade, bağımlılığı başlamadan önlemektir. Bu mücadelemizin merkezine, 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğimiz bu yılda, toplumuzun çekirdeği olan aileyi koyuyoruz" dedi. - ANKARA