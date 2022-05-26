Sandıklı'da çocuk ve ergenlere bilişim teknolojilerinin etkisi semineri

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Halk Sağlığı tarafından Çocuk ve Ergenin Psikososyal Gelişim dönemlerinde bilişim teknolojileri etkisi konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

İlçe Halk Sağlığında görevli Uzman Doktor Ali Gümüş ve hemşire Safiye Taşdan tarafından ilçedeki okullar, kurum ve kuruluşlar, esnafa ve muhtarlara Çocuk ve Ergenin Psikososyal Gelişim dönemlerinde bilişim teknolojileri etkisi ve bilişim teknolojilerinin doğru kullanılması konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Günümüzde internetin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Gümüş, "Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, özel bir çaba gösterilmediği durumlarda, çocukların internet ve bilişim teknolojileriyle yaşamlarının erken döneminde karşılaştıkları artık hepimizin bildiği bir gerçektir. İki yaşından küçük çocuklar için teknolojinin aşırı kullanımının zararlı olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Okul çağı ve ergenlik döneminde bilişim teknolojileri ve internetin etkisini belirleyen en önemli iki faktör bu teknolojilerin içeriği ve kullanım şeklidir. Teknolojinin aşırı ve zararlı kullanımı durumunda çocuk ve ergenler zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirdikleri için giderek yalnızlaşmaktadır ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşamaktadır.

Bilişim teknolojilerinden bilgi sağlama, dijital okuryazarlık, tasarım üretme, kod yazma, yabancı dil öğrenme gibi amacına uygun faaliyetler çocuk ve gençlerin becerilerinin gelişmesi yönünde yararlı olacaktır. Sanal ortamın gerçek ortamla aynı kuralların geçerli olduğunu hatırlatarak, çocuklarımıza güvenli sosyal medya kullanımını öğretmeliyiz" dedi.

Sandıklı İlçe Halk Sağlığı tarafından eğitimlerin devam belirtildi. - AFYONKARAHİSAR