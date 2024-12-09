Sandras Dağı'na İlk Kar Düştü

Köyceğiz Sandras Dağı'na yılın ilk karı düştü
MUĞLA - Muğla'da devam eden sağanak yağışlar yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken Sandras Dağı beyaza boyandı.
Muğla genelinde alçak kesimlerde yağmur etkisini sürdürürken, Köyceğiz ilçesinin yüksek kesimlerinde kış kendini gösterdi. Sandras Dağı, yılın ilk karıyla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Sandras Dağı, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara sundu. Bölgedeki soğuk hava, Muğla'nın diğer yüksek kesimlerinde de kar yağışının habercisi olarak değerlendirilirken, yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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