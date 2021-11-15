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SANKON'dan Etiyopya için sağduyu çağrısı - Son Dakika

SANKON'dan Etiyopya için sağduyu çağrısı

15.11.2021 14:40
SANKON'dan Etiyopya için sağduyu çağrısı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'ndan (SANKON), Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yaşanan olaylar için sağduyulu olma çağrısında bulunuldu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'ndan (SANKON), Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yaşanan olaylar için sağduyulu olma çağrısında bulunuldu.

İç savaş ve çatışmaların şiddetini her geçen gün arttığı Etiyopya'da yaşanan gelişmeler uluslararası toplumu endişelendiriyor. Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olma özelliğine sahip SANKON Genel Merkezi'nden Etiyopya'da ki yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Türkiye ile Etiyopya arasındaki tarihi güçlü bağ ve ilişkilere değinen SANKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Özdoğan, "Her iki ülke arasında çok eskilere dayanan güçlü ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal bağlarımız ilişkilerimiz var. SANKON üyesi çok sayıda şirketlerimizin Etiyopya'da devam eden projeleri var ve çok sayıda şirketlerimizin Etiyopya ile ithalat ve ihracatı bulunmaktadır" dedi.

SANKON olarak Etiyopya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiklerine değinen Özdoğan, "Türk şirketlerinin çatı ve temsiliyet kuruluşu SANKON olarak Etiyopya ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ilişkilere çok önem veriyor ve bu ilişkilerimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Etiyopya'da devam eden iç savaş ortamının biran önce son bulmasını ve taraflar arasında diyalog ortamının oluşmasını bekliyoruz. Biran önce barış, huzur ve istikrar ortamının sağlanmasını ümit ediyoruz. Türk şirketleri olarak Etiyopya'da devam eden ticari faaliyetlere kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. SANKON olarak dost ve kardeş ülke Etiyopya'da hayatın normale dönmesi için her türlü girişimlerde bulunmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Türkiye, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKON'dan Etiyopya için sağduyu çağrısı - Son Dakika


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