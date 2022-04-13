Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı

13.04.2022 11:45
Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu Ahmet Kaytan Başkanlığında Encümen ve İhtisas Komisyonları üye seçimi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu Ahmet Kaytan Başkanlığında Encümen ve İhtisas Komisyonları üye seçimi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı. Meclis üyelerinin tam katılım sağladığı Nisan ayı toplantılarının birinci oturumunda Encümen ve İhtisas Komisyonları üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Encümen Üyeliğine Celal Şeker, Hasan Karataş, Ahmet Kenan Kayral, Mehmet Salih Saraç, Hayati Dedeoğlu seçildi.

İmar ve Bayındırlık komisyonu üyeliğine Şerif Bozkurt, Mehmet Açar, Abdulvahap Kurur, Hüseyin Çetiner, Übeyyit Kurt, Celal Akıl, İbrahim Uçar, Ruken Baran Uzun, Cebrail Temel seçildi. Plan ve Bütçe üyeliğine İsa Yılmaz, İbrahim Halil Akçan, Mehmet Erdoğan, Serdar İzol, Ahmet Haşim İnan, İsa Üçağaç, Osman Uludağ, Leyla Yavuzer ve Adil Torgut seçildi.

Seçim sonrası bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, "11 Nisan Kurtuluş Bayramımızın etkinlikleri söz konusuydu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve meclis üyeleri arkadaşlarımız hepsi bu etkinliklerin içerisinde görevliydi. Bu vesile ile 11 Nisan destansı kurtuluşumuzun gerçekleşmesinde katkı sunan, emek veren, şehit olan her kim varsa katkısı olan onlara rabbimden rahmet diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin himayesinde 10 güne dağıtılan etkinliklerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Nisan ayı toplantımız her yıl Nisan ayında gerek encümen üyesi gerekse ihtisas komisyonlarıyla ilgili yeniden seçim yapılır. Bu gün de o seçimlerimizi gerçekleştirdik. Yeni encümen üyesi arkadaşlarımız seçildiler ben bu arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Onlarla birlikte 2022 yılını daha iyi, daha güzel, daha refah, daha etkin ve hizmetle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Meclisimizde önceki dönem meclis komisyonlarında görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı
Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı
Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı

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Hasan Karataş, Ahmet Kenan, Şanlıurfa, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı - Son Dakika


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