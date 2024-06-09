Şanlıurfa'da AYT heyecanı - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da AYT heyecanı

Şanlıurfa'da gerçekleşen Alan Yeterlilik Testi başladı. Şanlıurfa'da dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bu gün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Adaylar saat 09.30 itibariyle salonlara alınmaya başlandı. Saat 10.00'da tüm kapıları kapatan görevliler, bu saatten sonra gelenleri içeri almadı. Çocuklarıyla birlikte okullara giden aileler de saat 10.00 itibariyle bahçeden çıkartılarak dışarı alındı.

09.06.2024 10:51
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Şanlıurfa'da AYT heyecanı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleşen Alan Yeterlilik Testi başladı.

Şanlıurfa'da dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bu gün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Adaylar saat 09.30 itibariyle salonlara alınmaya başlandı. Saat 10.00'da tüm kapıları kapatan görevliler, bu saatten sonra gelenleri içeri almadı. Çocuklarıyla birlikte okullara giden aileler de saat 10.00 itibariyle bahçeden çıkartılarak dışarı alındı.

Kaynak: İHA

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