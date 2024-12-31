Şanlıurfa'da Bej Domates Koruma Altında - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Bej Domates Koruma Altında

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Şanlıurfa Haliliye Tarım Müdürlüğü, kurak toprakta yetişen bej domatesin tohumlarını koruma altına aldı.

31.12.2024 14:35
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(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Tarım Müdürlüğü kurak toprakta suya ihtiyaç duymadan yetişen farklı tadıyla dikkati çeken "bej domatesin" Ata tohumunu koruma altına alarak çoğaltılması için çalışma yapacak.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Diphisar Mahallesinde Adullah Karacan'a ait kıraç tarlada kurak topraklarda susuz yetişen ve ender bulunan "bej domatesi" ortaya çıktı.

Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü, Diphasar Köyü'nde yetişen bu özel domatesin korunması için harekete geçti. Köyde yapılan incelemeler sonucu temin edilen "bej domates" tohumları, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim edilerek, koruma altına alındı.

"Tarımın geleceği açısından büyük öneme sahiptir"

Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, ata tohumlarının önemine vurgulayarak, "Ata tohumları, yaşadığımız toprakların tarihi simgesidir, mirasıdır. Ata tohumları geçmişi geleceğe taşıdığı için tarımın geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bej domatesin yetiştiği Haliliye Diphasar Mahallemize gidip bu domatesimizin tadına baktık. Bizim normal yediğimiz domatesten daha ekşi bir tadı olduğunu gördük. Çiftçimizden tohumu tedarik edip, tohumun korunması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim ettik" diye konuştu.

"Bej domatesin" genetik zenginliğini koruyarak yaygınlaştırma çalışmasını anlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, "Şanlıurfa'da halen bazı köylerde yetiştiriciliği yapılan bej domatesin tohumunu Araştırma Enstitüsü ile beraber geliştirip yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" dedi.

"Ekşi bir tadı var"

Çiftçi Veysi Saylan ise "Susuz yetişen bu domatesi kışın yiyoruz, tadı çok güzeldir" diyerek, bej domatesin dayanıklılığına ve lezzetine işaret etti.

"Bej domates" yetiştiricisi Abdullah Karacan da ürünün farklı tadına dikkati çekerek, "Domatesin tadı diğer domateslere benzemez. Çok ekşi bir tadı var. Bundan çok güzel domates salçası olur" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Bej Domates Koruma Altında - Son Dakika

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