Şanlıurfa\'da Boğulma Önleme Çalışmaları

Şanlıurfa'da boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma ve emniyet güçleri, girilmesi ve yüzülmesi yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve gölet çevrelerindeki kontrollerini artırdı. Yapılan kontrollerde yasak olmasına rağmen suda yüzen 32 kişiye 94 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da suda boğulma kaynaklı can kayıplarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz ay ilgili tüm kurum yetkilileri ile toplantı düzenleyerek alınması gereken tedbirleri ele alırken, denetimlerini sıklaştıran Jandarma ve Emniyet güçleri kontrollerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri son olarak hafta sonu 105 ekip ve 320 personel ile önleyici kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Yasaklama kararına uymayan 32 kişiye toplam 94 bin 496 TL idari para cezası uygulanırken, gelişmeyi sosyal medya aracılığı ile duyuran Vali Hasan Şıldak, "Amaç ceza yazmak değil, bu konuda caydırıcı ve önleyici hizmeti sunabilmektir. Artık ilimizde suda boğulma kaynaklı can kaybı yaşamak istemiyoruz. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyor ve bu konuda herkesin sağduyulu davranmasını bekliyoruz" dedi.

"Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim" sözleri ile tüm vatandaşlara seslenen Vali Şıldak, "Girilmesi ve yüzülmesi yasaklanan su kanalları, baraj gölleri ve göletlerde istenmeyen olaylarla karşılaşmamak, can kayıplarını önlemek amacıyla Jandarmamız ve Emniyetimiz aynı hassasiyetini sürdürecektir. Gençlerimizin serinlemek uğruna canını tehlikeye atmasını kabul etmiyor, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz el ele vererek bu sorunun ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA