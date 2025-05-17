Şanlıurfa\'da Buz Sezonu Açıldı

Şanlıurfa'da buz üreticileri sezonu açtı. 10 üretim fabrikasında günlük ortalama 100 ton buz üretiliyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz üreticileri, bu yıl sezonu erken açtı. Havaların ısınmasıyla üretimin başladığı 10 fabrikada günlük ortalama 100 ton buz üretimi yapılıyor. Üreticiler, özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, soğuk hava depolarında muhafaza ederek lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 50 ile 70 lira arasında satışa sunuluyor. Yaz sıcağında serinleten buz, büyük rağbet görüyor. Yaklaşık 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle, kentte faaliyet gösteren 10 buz fabrikasında günlük ortalama 100 ton buz satışı yapıldığı bildirildi.

Zam yok

Öte yandan buz üreticileri, bu yıl talebin erken başlamasıyla buz fiyatlarına zam yapmayarak geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla satış yaptıklarını ifade etti. Buz üreticisi İsmail Demir, "8 yıldır bu satışı yapıyoruz. Buzu en çok unlu mamulleri, palizacılar olsun, meyan şerbetçileri olsun, ciğerciler olsun ayran ve suda kullanıyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte buz satışları başladı. Havaların 40-50 dereceyi bulmasıyla bazen müşterilerimize 'buz yok' diyebiliyoruz. Bazen stok yaptığımız halde gün geliyor, yok çekebiliyoruz. Fiyatlarımız 25 ile 70 TL arasında değişiyor. Fiyatta hiçbir oynama yapmadık, geçen yılın fiyatları ile aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Buz alıcısı Mehmet Çinpolat, "Ben fırıncıyım, buzu somun için alıyorum, hamurun düzgün tutması için alıyorum. Günlük olarak buz kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

10 fabrikada günlük 100 ton buz üretimi yapılıyor

Bu satıcısı Mehmet Okaş, "Buz imalatçısıyım. Yaklaşık 9 yıldır buz imalatçısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda meyan şerbeti de satıyorum. Ortalama günlük 5 ton buz üretiyoruz bu fabrikamızda. Buzu genellikle, bici bicilere, limonatacılara, unlu mamullerine satıyoruz. Bismillah diyerek işe başladık. Havaların ısınmasından dolayı buza ilgi var. Ortalama günlük Şanlıurfa'da 100 ile 120 ton arasında buz üretilir. Şükürler olsun sezonu açtık. Ekmeğimizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Buz alıcısı Recep Okaş ise "Bu yaz sıcaklarında buz bizim için merhemdir. Vazgeçilmezimiz buzdur. Meyan şerbetinin vazgeçilmezi buzdur. Günlük ortalama 10-15 kalıp alıyorum. Almazsak olmaz çünkü soğuk su ile neye şerbeti yapılamaz. Bunun ana maddesi buzdur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA