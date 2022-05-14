Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği

14.05.2022 00:57
Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde 11 Nisan Stadyumunda etkinlik düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik mehteran gösterisi ile başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezindeki engelli bireyler tarafından oluşturulan Mehteran ekibi, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Tiyatro oyunları, halat çekme, yumurta ve çuval oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Engelli bireylerin katıldığı oyunlarda yarışmacılar kıyasıya mücadele sergiledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tekerlik sandalye ile rampadan geçerek engelli bireyler ile empati yaptı. Görme engelliler için yapılan parkurda hissedilebilir zeminde yürüyen Başkan Beyazgül, engellilerle yakından ilgilenip çim hokeyi oynadı.

"Engelsiz bir Şanlıurfa için çalışmaya devam edeceğiz"

Şanlıurfa'da engelli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları merkezlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve engelli bireylerle bütünleştiklerini anlatan Beyazgül, "Engelsiz bir Şanlıurfa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

Etkinlik yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - ŞANLIURFA

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Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Şanlıurfa, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği - Son Dakika


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