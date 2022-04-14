Şanlıurfa'da iftar öncesi sıcak yemek ikramı yapılıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iftar öncesi sıcak yemek ikramı yapılıyor

14.04.2022 00:58
Şanlıurfa'da iftar öncesi sıcak yemek ikramı yapılıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi bünyesindeki Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi bünyesindeki Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor.

Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti, Ramazan Ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun ailelere, sıcak yemekleri teslim ediliyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurarak, kapı kapı dağıtılıyor.

AŞ evinde gece gündüz hizmet

Sabahın ilk ışıklarıyla yemeklerin sefer taslarına doldurulduğu aşevini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, burada çalışmaları inceledi. Ramazan Ayı ile birlikte kapasitenin artırıldığını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin Aşevi hizmeti ile yaklaşık 3 bin 500 vatandaşın iftar heyecanına ortak olduğunu belirtti.

Canpolat, "Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevindeyiz. Burada yaklaşık 720 haneye 3 bin 500 vatandaşımıza her gün sıcak yemeği geceden hazırlayıp, takdim ediyorlar. Dolu sefer taslarını evlere bırakarak, boş sefer taslarını alıyoruz. Bu döngü 1 yıl boyunca devam ediyor. Özellikle Ramazan Ayında kapasiteyi ve sayıyı artırdık. Çeşit anlamında da Urfa'nın damak tadına uygun sulu yemekler, kuru yanına pilav, salatası ve tatlısıyla birlikte her gün burada Aşevimiz gece gündüz, durmaksızın çalışarak vatandaşlarımızın hizmetinde oluyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak 25 bin vatandaşımızla her yıl birebir irtibat halindeyiz" dedi. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da iftar öncesi sıcak yemek ikramı yapılıyor - Son Dakika


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