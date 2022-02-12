Şanlıurfa'da şehitler için Mevlid okutuldu - Son Dakika

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerini unutmayan Şanlıurfa'da, 2016 yılında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Oğuz ve tüm şehitler için mevlid okutuldu.

Dergah Camii'nde Cuma namazı öncesi okutulan mevlid-i şerife; Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için okutulan mevlid ve yapılan duaların ardından, Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla buluşarak hasbihal eden Vali Erin, cami avlusunda şehidin ailesiyle birlikte vatandaşlara ikramlık dağıttı.

Şehit Abdülkadir Oğuz, Özel harekat polisi olarak görev yapan Abdülkadir Oğuz, sivil kıyafetiyle alışveriş yaptığı Yüksekova'da terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası ağır yaralanan Oğuz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 8 Şubat 2016 günü şehadet mertebesine ulaşmıştı. Üç yıllık polis memuru olan Oğuz, şehit düştüğünde 26 yaşında ve bekardı. - ŞANLIURFA