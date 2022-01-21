Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler şehrin dört bir tarafında belirledikleri alanlara mama ve yem bıraktı.

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz örtü ile kaplandı. Soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya kuru mama ve yem bırakıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan karla etkin mücadelesini sürdürürken diğer yandan sokaktaki can dostları da unutmadı. Şehrin muhtelif yerlerine ve boş arazilere köpek ve kediler için kuru mama bırakan ekipler kuşlar için ise doğaya mısır ve buğday serpti.

Ekiplerin doğaya yem ve mama bıraktıklarını gören vatandaşlar bu zorlu kış mevsiminde sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan ve onlar için mama ve yem bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Kar nedeniyle insan sirkülasyonunun azaldığı alanlara giderek sokak hayvanlarına mama ve yem bırakan ekipler bu uygulamayı kış boyunca sürdürecek. - ŞANLIURFA