Üye Girişi
Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı

21.01.2022 14:13
Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler şehrin dört bir tarafında belirledikleri alanlara mama ve yem bıraktı.

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz örtü ile kaplandı. Soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya kuru mama ve yem bırakıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan karla etkin mücadelesini sürdürürken diğer yandan sokaktaki can dostları da unutmadı. Şehrin muhtelif yerlerine ve boş arazilere köpek ve kediler için kuru mama bırakan ekipler kuşlar için ise doğaya mısır ve buğday serpti.

Ekiplerin doğaya yem ve mama bıraktıklarını gören vatandaşlar bu zorlu kış mevsiminde sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan ve onlar için mama ve yem bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Kar nedeniyle insan sirkülasyonunun azaldığı alanlara giderek sokak hayvanlarına mama ve yem bırakan ekipler bu uygulamayı kış boyunca sürdürecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı
Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı
Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Şanlıurfa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement