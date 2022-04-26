Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası

26.04.2022 12:27
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası

Şanlıurfa'da esnaf, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla sokak ortasında sofra kurup, birlikte iftar açtı.

Şanlıurfa'da esnaf, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla sokak ortasında sofra kurup, birlikte iftar açtı.

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde geleneksel olarak her yıl esnaf tarafından dönüşümlü olarak 3 günde bir sokak ortasında iftar sofrası kuruluyor. Esnaf Hacer Saydan tarafından verilen iftar yemeğinde ise bir araya gelenler, ezan sesiyle iftarını açtı. Yemeğin ardından dualar edilirken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

Geleneksel hale dönüştürülen sokak iftarlarında kurulan sofralarla esnaflar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası
Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası

YORUMLAR
500
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler . Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler . Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor

Şanlıurfa, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası - Son Dakika


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