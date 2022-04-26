Şanlıurfa'da sokak ortasında iftar sofrası - Son Dakika

Şanlıurfa'da esnaf, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla sokak ortasında sofra kurup, birlikte iftar açtı.

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde geleneksel olarak her yıl esnaf tarafından dönüşümlü olarak 3 günde bir sokak ortasında iftar sofrası kuruluyor. Esnaf Hacer Saydan tarafından verilen iftar yemeğinde ise bir araya gelenler, ezan sesiyle iftarını açtı. Yemeğin ardından dualar edilirken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

Geleneksel hale dönüştürülen sokak iftarlarında kurulan sofralarla esnaflar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. - ŞANLIURFA