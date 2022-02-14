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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

14.02.2022 18:02

- Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

- Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartları sağlanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

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Uyuşturucu, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
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