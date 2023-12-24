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Şanlıurfa'da yoğun sis

Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.

Şanlıurfa\'da yoğun sis
24.12.2023 - 22:42,
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Şanlıurfa'da yoğun sis

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde yoğunlaşan sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sis hafta sonu yoğunlaştı. Dün gece geç saatlerde etkisini arttıran sis, gün içerisinde de yoğunluğunu sürdürdü. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü belirlendi. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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