Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak

05.05.2022 16:02

Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak Şanlıurfa kendi çiçeği ve gülünü kendisi üretiyor Şanlıurfa'da cadde, sokak ve refüjleri süslemede kullanılacak çiçeklerin fidesi filizlenmesi için toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak

Şanlıurfa kendi çiçeği ve gülünü kendisi üretiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cadde, sokak ve refüjleri süslemede kullanılacak çiçeklerin fidesi filizlenmesi için toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale Fidanlığı ve Şehit Nusret Meyve Fidanlığında kurduğu seralarda yaz mevsimi için ürettiği 500 bin adet çiçek ve 25 bin adet gül fidesini Şanlıurfa'nın farklı noktalarında toprakla buluşturuyor. Şanlıurfa'da Cadde, sokak ve refüjleri süsleyen çiçekler daha önceleri satın alınırken Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla, bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirdiği çiçek ve gül fidelerinin belirlenen noktalara dikimini gerçekleştirildi. Tagetes, Petunya, Vinca gibi farklı türlerde yetiştirilen çiçek ve güller çeşitli aşamalardan geçirilerek kurulan seralarda modern sulama teknikleriyle sulanarak dikime hazır hale getiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şehit Nusret Meyve Fidanlığında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kurulan seraya giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyazgül " Şehit Nusret Meyve Fidanlığı içerisinde bir sera kurduk. Bu serada güllerimizi ve çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Belediyemiz tarafından yetiştirilen 25 bin adet gül fidesini toprakla buluşturuyoruz. Akçakale'de de fidanlığımız var orada da çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Artık kendi çiçeğimizi kendi gülümüzü yetiştirdiğimiz için dışarıdan satın almak yerine kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Bu durum belediyemize bir tasarruf sağladığı gibi Şanlıurfa'mız için de güzel bir hizmet oluyor" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak
Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak
Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak
Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Akçakale, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında çiçek açacak - Son Dakika


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