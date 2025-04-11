Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Kutlandı

Şanlıurfa\'nın Kurtuluşu Kutlandı

Şanlıurfa'nın 11 Nisan 1920'de düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamaları başladı.

11.04.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
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Şanlıurfa'nın 11 Nisan 1920'de düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler, Osmanbey Şehitliği'nde çelenk sunma programıyla başladı. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Urfa halkı, 105 yıl önce düşman güçlerinin Urfa topraklarını işgaline karşı canını ve kanını siper ederek, unutulmaz bir destan yazmış ve vatan için canlarını feda etmiştir" dedi.

Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Prof. Dr. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 11 Nisan 1920'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Gülpınar, Urfa halkının kahramanlıkla bu zaferi kazandığını vurgulayarak, "İstiklal ümidimizi baharla birlikte yeşerten 11 Nisan 1920, tarihe kaydedilmiş 'şanlı' bir zaferdir. Bundan tam 105 yıl önce, 'Allah ancak inananlarla beraberdir' ilahi kelamına gönül bağlayan cesur Urfa halkı, düşman güçlerinin Urfa topraklarını işgaline karşı canını ve kanını siper ederek unutulmaz bir destan yazmış ve vatan için canlarını feda etmiştir" ifadelerini kullandı.

Çelenk sunulmasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakarak dua ettiler. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi de dikkat çekici bir gösteri gerçekleştirdi.

Bölgedeki su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürütmek amacıyla kurulan ŞUAK ekibi, kentin yüksek katlı bir binasından Türk Bayrağı açarak halatlarla iniş yaptı. Meşalelerle güvenli bir şekilde aşağıya inen ekibin gösterisi, izleyenlerden büyük takdir topladı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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