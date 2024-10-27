Sarar İşçileri Greve Başladı

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Öz Büro İş üyesi Sarar işçileri, Samsun Piazza AVM'deki şubede greve başladı. Grev Gözcülerinden Samet Koç, "En yakın sürede sözleşmenin imzalanmasını, haklarımızın verilmesini istiyoruz. İşimize geri dönmek, işimize başlamak istiyoruz" dedi.

Sarar işçileri, mağazalarında şirketin toplu sözleşmeye oturması, maaşlarda artış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yurdun farklı noktalarındaki şubelerde 60 gündür iş yavaşlatma eylemleri yapıyor. İşçiler dün Samsun Piazza AVM'deki şubede de greve başladı.

Grev Gözcülerinden Samet Koç süreçle ile ilgili şunları söyledi:

"İki aydır grevdeyiz Sarar çalışanları olarak. Sendikamız ile Sarar giyim arasında yapılamayan anlaşma sebebiyle greve başlamış bulunmaktayız Türkiye genelinde. Maalesef ki Sarar giyim sözleşmeye imzalamaya yanaşmıyor. Bu yüzden de biz de haklarımızı talep ediyoruz. Maaşlarımızı iyileştirme, yemek ücretlerimizi iyileştirme, yol ücretlerimizi iyileştirme hepsini talep ediyoruz. Ama maalesef ki bu zamana kadar iki aydır olumlu bir dönüş yapılmadı tarafımıza. Süreç dediğim gibi Türkiye genelinde devam etmekte. Dört gündür de Samsun Piazza AVM Sarar mağazasında grevdeyiz biz de arkadaşlarla dört kişi olarak. Buradan sesleniyoruz. En yakın sürede sözleşmenin imzalanmasını, haklarımızın verilmesini istiyoruz. İşimize geri dönmek, işimize başlamak istiyoruz. Dediğim gibi uzun bir süreç oldu. Aslında ocak ayından bu yana gelen bir süreç bu. Sekiz ay boyunca yapılamayan sözleşme sonucu sendikanın kararıyla greve çıktık. Biz de işçiler olarak bu grevi destekledik. Ağustos 27'den bu yana grevdeyiz. Bu zamana kadar Sarar giyimden de herhangi bir dönüş, iletişim ya da bir yaklaşım olmadı. İnşallah en yakın zamanda kendilerinden taleplerimize çağrı, yanıt bekliyoruz. Biz de işimizin başına geçip çalışmak istiyoruz."

Diğer işçi Gültekin Arıkan şöyle dedi:

"Biz Sarar çalışanları olarak haklarımızı arıyoruz. 4 gündür grevdeyiz. 60 gündür Türkiye genelinde grevimiz devam etmektedir. Bu süreç nereden baksanız bir senedir devam ediyor. Biz haklarımızın peşindeyiz. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Sadece haklarımızı istiyoruz. Ailemizi, çocuklarımızı geçindirmek istiyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz."