Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi

09.05.2022 11:13

Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Sahili'nde Uçurtma ve Bahar Şenliği düzenlendi.

Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Sahili'nde Uçurtma ve Bahar Şenliği düzenlendi. Etkinlikte 7'den 70'e her yaş grubunun uçurduğu uçurtmalar ile Sarıgerme'nin gökyüzü renklendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme sahilinde Uçurtma Festivali düzenlendi. "1.Uçurta ve Bahar Şenliği"ne Ortaca'nın yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte çocuklara özel animasyon gösterileri, çeşitli oyunlar ve yarışmalar yapılırken, her yaştan katılımcının uçurduğu uçurtmalar ile gökyüzü renklendi.

Sarıgerme'den etkinliğe katılan Kadriye Külahlı, çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Herkes memnun, pandemiden dolayı uzun süredir etkinlik yapılmıyordu çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. Etkinliğe Ortaca'dan katılan Fikret Türk ise, ilk defa bu tür bir etkinliğe katıldığını ifade ederken, oğlu Ayberk Efe'de etkinliği çok beğendiğini belirtti.

Etkinliğe Dalaman'dan katılan ve kendi yaptıkları 1,7 metrelik uçurtmaları ile dikkat çeken Ali Sivri, "Dalaman'dan geliyoruz, uçurtmanın gerçek sahibi Bahadır Bulut Doğan. Baya emek sarf etti. Bir insan boyunda. Buraya aldık geldik, çift kabin aracımıza sığmadı, Dalaman'dan buraya yolda parçalanmasın diye 40 km hızla geldik. Etkinliğe tesadüfen geldik, kahve içmeye gelmiştik, etkinliği görünce geri döndük, uçurtmayı alıp buraya geri geldik" diye konuştu.

Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi
Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi
Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi
Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi

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Uçurtma Şenliği, Sarıgerme, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıgerme Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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