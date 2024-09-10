Kaymakam Dalak\'tan Şehit Ailelerine Ziyaret

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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ilçe ve kırsal mahallelerdeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını gösterdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılçukur Mahallesindeki terör gazisi Osman Baş'ı, Kızılçukur Mahallesindeki şehit Ahmet Şılak'ın ailesini, Dadağlı Mahallesindeki şehit Mustafa Özdamar'ın ailesini, Yeniköy Mahallesindeki Şehit Erol Erbay'ın ailesini ziyaret ederek devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti. Talepleri de dinleyen Kaymakam Dalak'ın ziyaretin memnun olduklarını belirten şehit aileleri ve gaziler, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. - MANİSA