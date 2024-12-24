Sarıkamış Harekatı Sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda Şehit Düşen Mehmetçikler Anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı Sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda Şehit Düşen Mehmetçikler Anıldı

Sarıkamış Harekatı Sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları\'nda Şehit Düşen Mehmetçikler Anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki zorlu kış şartlarında şehit düşen Mehmetçikler törenle anıldı.

24.12.2024 19:35  Güncelleme: 19:37
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(ERZURUM) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki zorlu kış şartlarında şehit düşen Mehmetçikler törenle anıldı.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Valilik öncülüğünde düzenlenen "Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı", Bardız Yayla Şehitliği'nde dua edilip, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla başladı.

Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam eden anma programında şehitlerin zorlu kış koşullarında yol aldığı güzergah anlatıldı. Daha sonra Sarıkamış Harekatı'na katılan 85. Alay Sancağı'nın köy camisinin minaresine asılmasının ardından ezan okudu, şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Törene katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehitlerin zorlu kış şartlarında büyük bir kahramanlık destanı yazdıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Bugün tamamına yakını Şenkaya sınırlarında kalan dağ yolları üzerinden gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nda, açlık, soğuk ve yorgunluk askerlerimize geçit vermemiştir. Buna rağmen Allahuekber Dağları'nı aşmak isteyen 3'üncü Ordu'nun 9-10 ve 11. kolorduları, günümüzde en modern teçhizatla donatılmış orduların bile göze alamayacağı bir mücadele vermiştir. Maalesef ki, Rus askerine Sarıkamış'ta indirilmek istenen Osmanlı tokadı, hala yüreğimizi buz tutturan bir hüzne dönüşmüştür. Tarihin birçok döneminde, bizlerin huzur ve refah içinde yaşaması için bu bedeli ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki, hiçbir zaman emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır."

"Bu milleti bölmek ve parçalamak, tarihten silmek üzere sinsi sinsi çalıştıklarını biliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de olayın üzerinden bir asır geçtiğini vurgulayarak, "110 yıl önce olduğu gibi bugünde bu mübarek topraklarda birilerinin gözü var. Birilerinin bu milleti bölmek ve parçalamak, tarihten silmek üzere sinsi sinsi çalıştıklarını görüp biliyoruz. Bunun için bize Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak üzere yoğun gayret göstermemiz lazım. Bu mübarek toprakları korumak üzere şehadete hazırlanmamız ve canımızdan fedakarlık yapmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış Harekatı Sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda Şehit Düşen Mehmetçikler Anıldı - Son Dakika


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