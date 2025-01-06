Sarıkamış Şehitleri için 1900 rakımlı yaylada anıldı

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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bin 900 2 Düzoba Yaylası'nda yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle, Kumru Kaymakamlığı ve Kumru Belediyesi tarafından 'Sarıkamış'tan Sarıkaya'ya, Kumru Şehitlerin İzinde' anma programı düzenlendi. Yaklaşık 300 kişilik ekip, 3 kilometrelik yürüyüş için Düzoba Yaylası Sarıkaya mevkiine hareket etti. Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve katılımcılar, kar yağışı ve soğuk havaya karşı Türk bayrakları ile yürüyüşü tamamladı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından Türk bayrağı ile hilal oluşturularak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından tilavetinin ardından katılımcılara çorba ve çay ikram edildi. - ORDU