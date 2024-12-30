Sarıkamış şehitleri kahramanlık türküleriyle yad edildi - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri kahramanlık türküleriyle yad edildi

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Sarıkamış şehitleri kahramanlık türküleriyle yad edildi İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Sarıkamış Özel Konserinde" sahne aldı.

30.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
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Sarıkamış şehitleri kahramanlık türküleriyle yad edildi

BURSA - İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Sarıkamış Özel Konserinde" sahne aldı. Sarıkamış Harekatının 110'uncu yılında koro, kahramanlık türküleriyle şehitlerimizi yad etti.

İnegöl Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Harekatının 110'uncu yılı anısına özel bir program düzenledi. İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sarıkamış Özel Konserinde kahramanlık türküleriyle sahne aldı. Allahuekber dağlarında vatanı için mücadele ederken donarak şehadete ulaşan askerlerimiz bu özel gecede yad edildi.

Şef Yücel Düzel yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdikleri kahramanlık türküleriyle salondaki vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da salonda konseri izleyen vatandaşlar arasında yerini aldı. İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu ekibinin halk oyunları gösterisiyle renk kattığı konserde, koro ve solo performanslar alkış topladı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Şef Yücel Düzel'e gecenin anısına hediye takdim etti.

Kaynak: İHA

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