Sarıkamış\'ta Gençlerden Kayak Şov!

Sarıkamış'ta 2 genç, ATV araca bağladığı halatla snowboard yaptı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, nisan ayında pistlerde kaymanın keyfini çıkarıyor. ATV ile zirveye çıkan Umut Fendi ile Ömer Kurtuluş, daha sona zirveden aşağıya ATV aracın arkasına bağladıkları halatla snowboard yaptı. Ömür Kurtuluş ATV motoru kullanırken, Umut Fendi ise nisan ayında gönlünce kaymanın keyfini çıkardı. O anları kafa kamerasıyla anbean kaydeden gençler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS