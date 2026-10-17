Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki riskli yapıların yıkımı başladı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki riskli yapıların yıkımı başladı

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Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası dere yatağındaki riskli yapıların yıkımı başladı
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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından dere yatağında riskli olduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkımın sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi; görüntülerde iş makineleri yer aldı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından dere yatağında bulunan, riskli olduğu ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yürütüldüğü stadyum ve çevresindeki yapılar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde, çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ve iş makinelerinin yürüttüğü yıkım çalışmaları yer aldı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Gy224466 Gy224466:
    bunlar da riskli Yapı da üniversite ile AVM ve rezidans projeleri risksiz yapılar mı? 0 0 Yanıtla
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