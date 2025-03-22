Sarraf Güney'den Altın Tavsiyesi - Son Dakika
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Yerel

Sarraf Güney'den Altın Tavsiyesi

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Ahmet Güney, yatırımcıları TL ve dövizlerini altına çevirmeye çağırarak gram altının 4200 TL'ye yükseleceğini öngördü.

22.03.2025 12:22
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Sarraftan yatırım yapmak isteyenlere altından vazgeçmeyin tavsiyesi

Sarraf Ahmet Güney: "Çok kısa sürede altının gram fiyatının 4 bin 200 TL'yi göreceğini söyleyebilirim"

Sarraf Güney: "Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız ellerinde ne kadar TL, döviz yatırımı varsa bunları hemen güvenli liman altına çevirsinler"

HATAY - Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan ötürü vatandaşların sığınması gereken güvenli limanın altın olduğunu söyledi. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, gram fiyatının altının birkaç ay içerisinde 4 bin 200 TL'ye göreceğini ifade ederek altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yatırım tercihi konusunda tedirginlik yaşadı. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yılların tecrübesiyle vatandaşlara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Piyasalardaki dalgalanma sürecinde altının gram fiyatının 4 bin 200 TL'yi gördüğünü ifade eden Güney, altının yaklaşık birkaç ay zirve noktaya tekrar ulaşacağını söyledi.

"Ülkemizde ekonomik süreç istikralı bir şekilde devam ediyor"

Devlet tarafından ekonomiye yönelik yapılan müdahalelerin piyasalarda etkili olduğunu ifade eden sarraf Güney, "Ülkemizde ekonomik süreç istikralı bir şekilde devam ediyor. Salı günü itibariyle Dolar 42 TL'ye, Euro 45 TL'ye ve altın da 4200 TL'ye kadar çıktı. Biz burada algıyı en yüksek zamanda zirve ve orta zirve olarak bu rakamları görürüz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ekonomi durulmaya başlayacak, durulan ortamdan sonra düşmeye başlayan rakamların tekrar az önce bahsettiğimiz rakamlara yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"Çok kısa sürede altının gram fiyatının 4 bin 200 TL'yi göreceğini söyleyebilirim"

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için güvenli limanın altın olduğunu ifade eden sarraf Güney, "Tutup da şu tarihte şu rakam görülecek demek uygun değil ama ben çok kısa sürede altının gram fiyatının 4 bin 200 TL'yi göreceğini söyleyebilirim. Evlenecek ve altın alacak olanlara şunu söyleyebilirim. Ellerinde ne kadar TL, döviz yatırımı varsa bunları hemen altına çevirsinler. 24 ayar, yatırım altını veya bilezik şeklinde birikim yaparak beklemeye yapsınlar. Daha sonra kuyumcularına gittikleri zaman o yükselen trendi yakalamış olduklarından bu yatırım altınlarını verip pek ala takı altınlarına dönüştürmeleri mümkündür. Bu süreçte doğru kuyumcu tercihi insanların altından kaynaklı kazancını etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Güney, Ekonomi, Finans, Yerel, Döviz, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarraf Güney'den Altın Tavsiyesi - Son Dakika

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