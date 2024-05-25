SASKİ, Kaçak ve Usulsüz Su Kullananlara 5 Milyon TL Cezası Kesti - Son Dakika
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SASKİ, Kaçak ve Usulsüz Su Kullananlara 5 Milyon TL Cezası Kesti

SASKİ, Kaçak ve Usulsüz Su Kullananlara 5 Milyon TL Cezası Kesti

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaçak ve usulsüz su kullandığı tespit edilen 1370 kişiye toplamda 5 milyon 110 bin TL para cezası kesti. SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verirken, kayıp-kaçak oranının düşmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, SASKİ'nin son 5 yılda yarım milyona yakın borç ödediği ve su tahakkukunda da artış yaşandığı ifade edildi.

25.05.2024 11:20
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SAMSUN (İHA) – SASKİ tarafından kaçak ve usulsüz su kullandığı tespit edilen 1370 kişiye toplamda 5 milyon 110 bin TL para cezası kesildi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nda bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kurumun faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Geçen yıl 82 milyon 175 bin 778 m3 su tahakkukunda bulunduklarının altını çizen Yanık, her yıl su kullanımının arttığını ifade etti.

1370 kişiye 5 milyon TL para cezası kesildi

Usulsüz ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için çalıştıklarına değinen SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, "Kayıp-kaçak oranı 2018 yılından itibaren düzenli olarak düşüyor. 2018'de yüzde 43,24 olan merkez ilçelerdeki kayıp-kaçak oranı 2023 yılı itibari ile yüzde 25'e düşürüldü. 2023 yılında 1370 adet kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettik. Bu 1370 kaçak ve usulsüz su kullanımına toplam 5 milyon 110 bin TL ceza kesildi" dedi.

"428,7 milyon TL borç ödedik"

Son 5 yılda yarım milyona yakın borç ödediklerine değinen Bahattin Yanık, "2019-2024 yılları arasında toplam 428,7 milyon TL borç ödedik. Bu borçların 515,3 milyon TL'si dış borç, 134 milyon TL'si hazineye devredilen, 381,2 milyon TL'si net ödenen ve 47 milyon TL'si de Çarşamba Atıksu Arıtma için ödenen borçlar. Ayrıca 2023 yılında 59,2 milyon TL'si ticari banka, 155,6 milyon TL'si İller Bankası olmak üzere toplam 224,8 milyon TL kredi ödemesi gerçekleştirdik. 2024 yılı için kredi ödememiz 390 milyon TL, 2025 için 452 milyon TL, 2026 için 368 milyon TL, 2027 için 286 milyon TL ve 2028 yılı için ise 215 milyon TL'dir. Öte yandan 2023 yılında 224,8 milyon TL kredi ödemesi yaparken, 328 milyon TL de kredi kullanıldı" diye konuştu.

Geçen yıl 82 milyon m3'ten fazla su tahakkukunda bulunduklarını da ifade eden Yanık, "Şu anda toplam 706 bin 960 adet su abonemiz bulunuyor. 2023 yılında 82 milyon 175 bin 778 m3 su tahakkukunda bulunduk. Bu miktarda suyun yüzde 70'ini mesken aboneleri, yüzde 8'ini işyerleri, geri kalan kısmını da diğer aboneler kullandı. 2018-2023 yılları arasında nüfus artış oranı yüzde 3 olurken, abone artış oranı yüzde 23,8 tahakkuk artış oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SASKİ, Kaçak ve Usulsüz Su Kullananlara 5 Milyon TL Cezası Kesti - Son Dakika

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