Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor - Son Dakika
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Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor

16.05.2022 18:09

Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna limanlarına gelen konteyner yükleri Tekirdağ Asyaport Limanı’na yönlendirilmeye başladı. Burada gümrük işlemleri yapılan konteynerlerin içindeki mallar tırlara yüklenerek karayolu ile Ukrayna’ya gönderiliyor.

FERHAT AKGÜN

Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna limanlarına gelen konteyner yükleri Tekirdağ Asyaport Limanı'na yönlendirilmeye başladı. Burada gümrük işlemleri yapılan konteynerlerin içindeki mallar tırlara yüklenerek karayolu ile Ukrayna'ya gönderiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, deniz yolu ticareti ile Ukrayna'ya gelen gemiler Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaşmaya başladı. Ticaret Bakanlığı'nın çalışması sonucunda dünya üzerinden Ukrayna'ya gönderilen mallar Asyaport Limanı'na indiriliyor. Burada gümrük işlemleri yapılan mallar konteynerlerden çıkartılarak TIR'lara yüklenip Ukrayna'ya karayoluyla sevk ediliyor. Ukraynalı kamyoncular liman önünde bekleyerek sırası gelen yükleri araçlarına yüklüyor. Konteynerlerin gümrükleme işlemleri ise Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

Asyaport Limanı'na gelen yüklerin savaş başlamadan önce Ukrayna'daki firmaların paralarını ödeyerek yurt dışından sipariş verdiği ürünlerden oluştuğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Ukrayna için gelen yükler

*Limandaki işlemler

*Ukrayna tırlarının beklemesi

*Asyaport Limanı

Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor
Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor
Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor
Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor

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Tekirdağ, Ukrayna, Rusya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş Ukrayna Limanlarını Vurdu. Gemilerle Tekirdağ'a Gelen Yükler Kara Yoluyla Ukrayna'ya Gönderiliyor - Son Dakika
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