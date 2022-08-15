Savunma Sanayii Başkanlığı, 97 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanlığı, 97 sözleşmeli personel alacak

15.08.2022 01:15
Savunma Sanayii Başkanlığı, 97 sözleşmeli personel alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Proji Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" ilanına göre, kuruma 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Proji Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" ilanına göre, kuruma 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre; SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 97 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru yapacak kişilerde, Devlet Memurları Kanununda belirliten şartları taşıması, YDS/e-YDS sınavından en az 80 puan veya ÖSYM'nin dil sınavlarından YDS'de 80 puana denk gelen puan alması, üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinde mezun olması, özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl tecrübeye sahip olması ve alım yapılacak alanlarda istenen özel şartları yerine getirmesi istenecek.

Belirtilen alanlara başvurmayı düşünen kişilerin, 12 Eylül'den 26 Eylül mesai bitimine kadar SSB'nin internet sitesinden buşvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması gerekecek. Başvurular elektronik ortamlarda yapılacak ve posta yoluyla gönderilen evraklar geçersiz sayılacak. Adaylardan başvuru sırasında ise özgeçmişi, son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenecek. Başvuru sonrası sınava katılmaya hak kazananlar ise SSB'nin internet sitesinde ilan edilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma Sanayii Başkanlığı, 97 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

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