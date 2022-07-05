Sazan balık türünün kontrolü için avlanmaya çıktılar

Balık Türünün Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve TERİAS Projesi çerçevesinde Acil Eylem Planı Kontrol Yönteminin başarı hedeflerine yönelik veri temini hizmet alımı işi ile çalışma başlatıldı. Çalışma ile, Türkiye 'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında, Gümüşi Sazan balık türünün kontrolü için 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gebeceler, Karahisar, Yerel, Son Dakika

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