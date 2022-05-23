Sazova'da Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla, 6 yıldan beri Prof. Burcu Yazıcı'nın gönüllü danışman desteğiyle düzenlenen "Şatoda Müzik" etkinlikleri bu kez "19 Mayıs Konseri" ile çocuklarla ve sanatseverlerle buluştu.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Çok Sesli Gençlik Korosu birbirinden eşsiz ezgiler ve marşlar eşliğinde izleyicilere unutulmaz saatler yaşattı.

Koro Şefi Ebru Kemalbay Eren yönetiminde, piyanist Ümit Kahveci'nin eşlik ettiği 'Çok Sesli Gençlik Korosu', konseri izlemeye gelen müzikseverler ve Sazova Parkı ziyaretçilerinin de katılımıyla dev bir koro oluşturdu.

Şatoda Müzik konser ve dinletileri, her ay yeni programlarla müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.