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Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı - Son Dakika

Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı

14.02.2022 16:12
Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası'nda bir dönem sona erdi.

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası'nda bir dönem sona erdi. Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanlığını yürüten Musa Sarı yapılan olağan genel kurulunda yerini İslam Batuhan Yangaz'a bıraktı.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde meslek odalarını seçimleri devam ediyor. Hafta sonu yapılan Sebzeciler ve Balıkçılar Odası olağan Genel Kurulunda aday olan Başkan Musa Sarı ile İslam Batuhan Yangaz kıyasıya yarıştı. Yapılan seçimlerde ise odaya kayıtlı 280 üyeden 251'i oy kullandı. Üyelerin 151'nin oyunu alan İslam Batuhan Yangaz, Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı oldu. - DÜZCE

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Esnaf Odası, Musa Sarı, İslam, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı - Son Dakika


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