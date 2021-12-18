Üye Girişi
Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor" - Son Dakika

Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor"

18.12.2021 11:04
Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor"

Türkiye'nin ilk yapay zeka sahibi al sat robotu Hakoman'ı bulan Hakan Sedefçi, müşteri kitlesinin gerek ülke içi gerekse yurt dışında her geçen gün büyüdüğünü belirterek bu orantıda özellikle öğrencilere desteklerinin de arttığını söyledi.

Türkiye'nin ilk yapay zeka sahibi al sat robotu Hakoman'ı bulan Hakan Sedefçi, müşteri kitlesinin gerek ülke içi gerekse yurt dışında her geçen gün büyüdüğünü belirterek bu orantıda özellikle öğrencilere desteklerinin de arttığını söyledi.

Bilişim çağını yaşadığımız bugünlerde başarılı girişimleriyle ülkemizin yükselen değeri Hakoman, gençlere büyük önem gösteriyor. Türkiye'nin ilk yapay zeka sahibi otomatik al sat robotu Hakoman'ı bulan ve şirket yöneticisi Hakan Sedefçi, 2021 yılında 100 öğrenciye burs verdiklerini 2022 yılında burs sayısını daha da yükseltmek istediklerini söyledi. Günümüz teknolojisi ile genç fikirlerin daha fazla uyumu olduğunun altını çizen Sedefçi, şirketlerinde çalışanlarının yaş ortalamasının 30'dan düşük olduğunu belirtti.

Ödüllere doymuyor

Öte yandan Hakoman aldığı ödüllerle de yazılım ve bilişim dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gold Faces Of Turkey'de yılın en iyi dijital para uzmanı ödülünü alan Hakan Sedefçi geçtiğimiz gün de aynı alanda Uluslararası Kalite Ödülü sahibi oldu. Törende açıklama yapan Sedefçi, Hakoman'ı tercih eden yüzlerce kullanıcısına ve gelişim ekibe teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Sedefçi; Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor
Sedefçi; Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor

Togo Cumhuriyeti, Hakan Sedefçi, Yapay Zeka, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sedefçi; 'Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:35 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı
10:26 Sınırdaki 5 ile petrol arama izni! Bulunursa ekonomi rahat bir nefes alır
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor         
10:57
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
"Tantanacı" kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar "Tantanacı" kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar         
09:39
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement