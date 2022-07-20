Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada - Son Dakika
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Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

20.07.2022 14:08
Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Makam odasının halka götürüldüğü uygulama ile vatandaşla direkt görüşme sağlanıyor.

Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar çarşamba günleri Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Kurban Bayramı'nın ardından ilki gerçekleşen uygulamaya vatandaşların ilgisi yine yoğun oldu. Bu hafta 26.'sı gerçekleştirilen Şeffaf Oda'da başkan vatandaş buluşmasında Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.

Öte yandan Başkan Yalçın, büyükleriyle beraber Şeffaf Oda'ya gelerek kendisiyle sohbet etmek isteyen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Yalçın, çizgi roman hediye etti.

Uygulama çerçevesinde Şeffaf Oda'yı ziyaret ederek Başkan Yalçın'a görüşen vatandaşlar, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Halkla daima iç içe bir başkan oldukları için sevindiklerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Şeffaf Oda'ya gelerek isteklerini Başkan Yalçın'a ileten Halil Altuner isimli bir vatandaş, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Başkandan, uygulamadan ve işlerin hemen çözülmesinden çok memnunum. İstediğimi söyledim hemen gelip bakacaklar, halledecekler. Allah razı olsun." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı, Türkiye, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada - Son Dakika

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