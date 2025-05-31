Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltı programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri katıldı.

Programda aziz şehitlerin aileleri ile bir süre hasbihalde bulunan, onların hal ve hatıralarını soran Vali Aydoğdu, "Şehit ailelerimiz bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Hem devlet olarak hem de millet olarak her zaman onların yanındayız. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Aydoğdu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN