Bilecik'te Şehit Cihat Kaya'nın Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bilecik'te Şehit Cihat Kaya'nın Ailesine Vefa Ziyareti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te Şehit Cihat Kaya\'nın Ailesine Vefa Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cihat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Bozüyük ilçesinde yaşayan şehit Cihat Kaya'nın babası Servet Kaya ve annesi Medine Kaya ile bir araya gelinen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Ekim ayında sene-i devriyesi bulunan şehidin aziz hatırası yad edilirken ailesine duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Vatanımız uğruna canını feda eden şehidimiz Cihat Kaya'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin yanında olmak, acılarını ve hatıralarını paylaşmak hepimizin sorumluluğudur. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya ve kıymetli ailelerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikYerelSon Dakika

Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 17:59:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te Şehit Cihat Kaya'nın Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei