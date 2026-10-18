Bilecik\'te Şehit Cihat Kaya\'nın Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cihat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Bozüyük ilçesinde yaşayan şehit Cihat Kaya'nın babası Servet Kaya ve annesi Medine Kaya ile bir araya gelinen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Ekim ayında sene-i devriyesi bulunan şehidin aziz hatırası yad edilirken ailesine duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Vatanımız uğruna canını feda eden şehidimiz Cihat Kaya'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin yanında olmak, acılarını ve hatıralarını paylaşmak hepimizin sorumluluğudur. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya ve kıymetli ailelerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.