Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

26.01.2025 15:34  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

1995 yılında Şırnak Çukurca'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Devrekli Emrah Uzunay'ın annesi Yaşar Uzunay(69) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ikamet eden Yaşar Uzunay uzun süreden bu yana kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Aksaray'da vefat eden Yaşar Uzunay'ın cenazesi Devrek'teki evinde helalık alındıktan sonra Devrek Merkez Yeni Camiye getirildi. Öğle namazının ardından kılman cenaze namazının ardından Hışıroğlu Köyü Kanburoğlu Mahallesinde şehit oğlunun bulunduğu kabristanın yanında toprağa verildi.

Dört çocuk ve dört torun sahibi olan Yaşar Uzunay sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken, düzenlenen cenaze namazında; Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, daha evvel Devrek'te kaymakamlık görevinde bulunan Eski Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, askeri erkan ile çok sayıda seveni hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika


17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.