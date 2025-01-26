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Şehit annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

1995 yılında Şırnak Çukurca'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Devrekli Emrah Uzunay'ın annesi Yaşar Uzunay(69) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ikamet eden Yaşar Uzunay uzun süreden bu yana kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Aksaray'da vefat eden Yaşar Uzunay'ın cenazesi Devrek'teki evinde helalık alındıktan sonra Devrek Merkez Yeni Camiye getirildi. Öğle namazının ardından kılman cenaze namazının ardından Hışıroğlu Köyü Kanburoğlu Mahallesinde şehit oğlunun bulunduğu kabristanın yanında toprağa verildi.

Dört çocuk ve dört torun sahibi olan Yaşar Uzunay sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken, düzenlenen cenaze namazında; Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, daha evvel Devrek'te kaymakamlık görevinde bulunan Eski Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, askeri erkan ile çok sayıda seveni hazır bulundu. - ZONGULDAK