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Şehit annesine son görev - Son Dakika

Şehit annesine son görev

21.02.2022 16:38
Şehit annesine son görev

1994 yılında Hakkari'nin Çukarca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Genç'in annesi Necibe Benç, hayatını kaybetti.

1994 yılında Hakkari'nin Çukarca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Genç'in annesi Necibe Benç, hayatını kaybetti.

Şehit annesi Necibe Genç, Vali Ali Çelik ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile il ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş ilçe protokolünün katıldığı cenaze namazı sonrası Beşkarış köyünde toprağa verildi.

Vali Ali Çelik, "Necibe annemize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi. - KÜTAHYA

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Mehmet Genç, AK Parti, Hakkari, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit annesine son görev - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit annesine son görev - Son Dakika
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