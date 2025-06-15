Şehit babalarının hüzünlü günü - Son Dakika
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Şehit babalarının hüzünlü günü

Şehit babalarının hüzünlü günü
15.06.2025 14:30
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Adana'da Babalar Günü, şehit babaları için hüzün ve gururun bir arada yaşandığı anlamlı bir güne dönüştü.

Adana'da Babalar Günü, şehit babaları için hüzün ve gururun bir arada yaşandığı anlamlı bir güne dönüştü.

Kozan ilçesinden Şehit Polis Memuru Arda Can ve Şehit Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun babaları, evlatlarının hatıralarıyla donattıkları odalarda özel günlerini hüzünlenerek geçirdi. Şehit Arda Can'ın babası Serdar Can, oğlunun şehit olmadan bir yıl önce hediye ettiği gömleği giyerek oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu ise oğlunun üniforması ve eşyalarının yer aldığı odada duygu dolu anlar yaşadı.

"Bu gömlek bana oğlumun son hediyesi"

Öğretmenlik yaparken polisliğe geçiş yapan polis memuru Arda Can, 2017 yılında ters yönde gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 6 ay yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 24 Kasım 2017'de Öğretmenler Günü'nde şehit olan Can'ın babası Serdar Can, evlerinin bir odasını oğlunun eşyalarıyla düzenleyerek, hatıralarını yaşatmaya başladı.

Babalar Günü'nde, oğlunun 2016 yılında hediye ettiği gömleği giyerek kabrini ziyaret eden Can, "Bu gömleği bir ömür saklayacağım. Onun bana son Babalar Günü hediyesi. Taşımak, yaşamak ayrı bir gurur. Ne kadar dik dursak da içimizde bir volkan var, onu kimse göremez" dedi.

"Evladım gelmiş gibi oluyor"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 6 Eylül 2016'da şehit olan Piyade Uzaman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu da evlat hasretini, ona özel hazırladığı odada dindirmeye çalışıyor. Baba Özkozanoğlu, "Oğlumun üniforması, eşyaları burada. O odaya her girdiğimde evladım gelmiş gibi hissediyorum. Onun hatırası ile yaşıyoruz. Gururlu ve sabırlı olmaya çalışıyoruz ama evlat acısı kolay değil. Devletimiz ve şehit arkadaşları bizi yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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